На Украине объяснили необходимость мобилизации событиями столетней давности

Телеканал «1+1» объяснил мобилизацию на Украине событиями Гражданской войны

Мобилизация на Украине необходима, поскольку недостаток военных помешал обретению независимости Украинской Народной Республикой (УНР) во времена Гражданской войны. Так проблему с набором в Вооруженные силы республики событиями столетней давности объяснили в эфире телеканала «1+1».

В сюжете сообщается, что в декабре 1917 года новообразованная украинская армия собрала 100 тысяч солдат. Однако уже через два месяца численность сократилась до 10 тысяч, далее то увеличиваясь, то сокращаясь вплоть до 1921 года.

По словам историка Ярослава Тинченко, тогда украинские политики не могли настоять на массовой мобилизации, поскольку боялись, что потом за них не проголосуют.

«Закон о мобилизации обсуждался более месяца. Он отправлялся на доработку, потому что военные написали один закон, направили его директории и совету министров. Те сказали: "Да вы что, в таком виде мы не можем"», — рассказал историк.

В сюжете также говорится, что жители Украины всячески избегали попадания в украинскую армию, поступали в учебные заведения для получения отсрочки, а также давали взятки. Тинченко заключил, что в феврале 1919 года Киев без боя был сдан большевикам.

Ранее в Верховную Раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации, в котором предлагается установить сроки военной службы во время военного положения не больше 18 месяцев. Правительство Украины предложило закон о мобилизации 30 января, однако он вызвал общественное недовольство.