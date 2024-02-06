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12:24, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине отреагировали на дело о провозе взрывчатки в Россию через Грузию

Посольство Украины в Грузии призвало не политизировать дело о провозе взрывчатки

Фото: Unsplash

Посольство Украины в Грузии призвало Тбилиси не политизировать дело о провозе взрывчатки на территорию России и выразило готовность к сотрудничеству для выяснения деталей. На произошедшее посольство отреагировало в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Посольство рассчитывает, что Грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве отметили, что проверяют информацию о причастности граждан Украины к противоправной деятельности.

5 февраля в Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшейся с Украины на территорию России. Вскоре стало известно, что организатором перевозки взрывчатки был кандидат в депутаты Одесской областной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

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      Александр Курбатов
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