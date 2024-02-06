На Украине раскрыли подробности инцидента на границе с Приднестровьем

Посол Украины в Кишиневе раскрыл детали происшествия на границе с Приднестровьем

В январе на границе Приднестровья с Украиной произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, его участниками стали двое граждан непризнанной республики. Детали происшествия раскрыл посол Украины в Кишиневе Марко Шевченко в интервью блогеру Николаю Кику, передает ТАСС.

«В начале января произошел инцидент, когда двое приднестровцев, один — пограничник из министерства госбезопасности [Приднестровья], другой — говорил, что он гражданский, (...) пересекли украинскую границу, чтобы что-то обсудить с украинским пограничником. (...) Эти двое приднестровцев, по имеющейся информации, занимались незаконным трафиком», — отметил дипломат.

Он пояснил, что мужчины начали стрелять в украинских пограничников, но были подавлены ответным огнем. Один из них оказался ранен и сейчас находится в больнице.

10 января Министерство государственной безопасности Приднестровья рассказало о вооруженном инциденте на границе с Украиной. Государственная пограничная служба Украины тогда сообщила, что ведомству ничего не известно о происшествии.