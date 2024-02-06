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11:03, 6 февраля 2024Силовые структуры

Налоговая предоставила 28 томов возражений на иск блогера Блиновской

ФНС №6 по Москве предоставила 28 томов возражений на иск блогера Блиновской

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, требующей признать ее привлечение к ответственности за налоговое правонарушение незаконным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала Арбитражного суда столицы.

Всего налоговую инспекцию представляют пять юристов. От создательницы марафонов пришел один адвокат. Он сообщил, что не согласен с выводами ФНС и намерен подготовить свои выводы к следующему заседанию. Защитнику блогера дали месяц на то, чтобы изучить 30 килограммов возражений, уточняет Telegram-канал Shot. Заседание состоится 5 марта.

Блиновская подала иск на решение налогового органа 26 декабря 2023 года. Предварительное заседание было назначено на 6 февраля.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов на общую сумму 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств. В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей и изменили меру пресечения на заключение под стражу.

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