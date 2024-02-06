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12:37, 6 февраля 2024Путешествия

Названа причина аварии самолета с Тарасовой и фигуристами

Shot: самолет с Тарасовой въехал в сугроб из-за заклинившей стойки шасси

Фото: Телеканал «Звезда» / Globallookpress.com

Самолет Sukhoi Superjet 100 с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и фигуристами въехал в сугроб из-за того, что у него заклинила передняя стойка шасси после посадки. Причину аварии назвал Telegram-канал Shot.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, после приземления и пробега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) колесо передней стойки шасси по ошибке повернуло вправо, после чего воздушное судно резко дернуло в ту же сторону. Еще одна версия произошедшего — несоответствие фактического состояния ВПП заявленным параметрам на фоне погодных условий.

Самолет с Тарасовой и фигуристами попал в аварию в аэропорту Саранска в понедельник, 5 февраля. По словам тренера по фигурному катанию, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении получаса, службы аэропорта расчищали снег. В итоге всех благополучно эвакуировали и отвезли в отель, пострадавших нет.

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      Марина Черняк
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