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05:30, 6 февраля 2024Бывший СССР

Названа возможная причина планируемой отставки Залужного

Политолог Блохин: Зеленский увидел угрозу в политической фигуре Залужного

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал возможную причину планируемой отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский увидел угрозу в политической фигуре главкома ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая Залужного. По его словам, всей управленческой группе страны «необходима перезагрузка и новое начало». При этом, уточнил украинский лидер, речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате.

«Залужный стал набирать популярность, и это не по нраву Зеленскому, поэтому сейчас его и убирают», — объяснил Блохин намерения украинского лидера.

Зеленский видит в Залужном конкурирующую силу, потому что Залужный популярен среди населения, харизматичен. Конечно, Зеленский почувствовал в нем угрозу

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

При этом он подчеркнул, что возможная смена главкома ВСУ «никак не отразится» на отношениях Украины и Запада. «Вопрос не в том, кто будет у власти, (...) а к тому, что любой, кто сейчас будет у власти на Украине, будет проамериканским политиком», — добавил специалист.

Позднее стало известно, что вместе с Залужным планируется уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу. «Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только (…) Залужного, но и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу», — пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники во властных кругах республики.

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      Кирилл Садовский
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