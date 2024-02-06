Названы регионы России с самыми быстрыми темпами промышленного роста

Лидерами в РФ по темпам роста промышленности стали Камчатка, Чувашия и Сахалин

Регионами России с самыми быстрыми темпами промышленного роста в 2023 году стали Камчатский край (29,5 процента), Чувашия (27,2 процента) и Сахалинская область (17,4 процента). При этом фактическими его драйверами стали столичные и крупные промышленные регионы, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

При общероссийском росте в 3,5 процента за прошлый год во всех вошедших в топ-10 регионах (помимо названных, это Ингушетия, Курганская область, Москва, Брянская и Тульская области, Дагестан, а также Марий Эл и Пензенская область) показатель увеличился на 14 процентов и более.

Промышленный рост, как ранее и сообщали власти, достиг указанных значений прежде всего за счет ускорения обрабатывающей промышленности, составившего 7,5 процента.

С поправкой на вес регионов в общем объеме ее выпуска фактически наибольший вклад в рост производства внесли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Свердловская область, Красноярский край и Челябинская область. На Камчатке и в Чувашии рост производства также превысил (35,2 и 32,1 процента соответственно) общий зафиксированный в 2023 году, отмечает издание.