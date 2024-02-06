Названы самые частые причины пожара в домах россиян

Эксперт Искра: пожары в домах чаще всего случаются из-за проблем с проводкой

Чаще всего пожары в домах россиян случаются из-за проблем с проводкой. Самые распространенные причины возгорания жилья назвал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным эксперта, аварийное состояние электросети стало причиной 49 процентов пожаров. Причем обращения поступали в том числе от владельцев домов средней и высокой стоимости (в среднем 5-10 миллионов рублей) — даже в таком жилье оборудование подключили некачественно или забывали установить датчики дыма.

Второй по популярности причиной возгораний оказались повреждения из-за пожара в доме на соседнем участке (20 процентов обращений). Замыкает тройку самых частых случаев поджог (11 процентов обращений).

В пятерку распространенных неприятностей также вошли возгорание из-за неисправности или перегрева дымохода (7 процентов) и пожар бани (3 процента). Среди необычных случаев эксперт назвал взрыв хранившегося в доме детского электромобиля и сгоревший в результате удара молнии деревянный коттедж в Московской области, страховая выплата по последнему достигла 52,9 миллиона рублей.

Ранее эксперты раскрыли главную причину повреждения квартир в России. Лидером оказалось затопление — на него приходится 71 процент обращений в страховую компанию. Следующими в рейтинге идут стихийные бедствия — их доля в числе страховых случаев занимает 12 процентов.

