Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:11, 6 февраля 2024Среда обитания

Названы самые частые причины пожара в домах россиян

Эксперт Искра: пожары в домах чаще всего случаются из-за проблем с проводкой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чаще всего пожары в домах россиян случаются из-за проблем с проводкой. Самые распространенные причины возгорания жилья назвал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхования» Артем Искра. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным эксперта, аварийное состояние электросети стало причиной 49 процентов пожаров. Причем обращения поступали в том числе от владельцев домов средней и высокой стоимости (в среднем 5-10 миллионов рублей) — даже в таком жилье оборудование подключили некачественно или забывали установить датчики дыма.

Второй по популярности причиной возгораний оказались повреждения из-за пожара в доме на соседнем участке (20 процентов обращений). Замыкает тройку самых частых случаев поджог (11 процентов обращений).

В пятерку распространенных неприятностей также вошли возгорание из-за неисправности или перегрева дымохода (7 процентов) и пожар бани (3 процента). Среди необычных случаев эксперт назвал взрыв хранившегося в доме детского электромобиля и сгоревший в результате удара молнии деревянный коттедж в Московской области, страховая выплата по последнему достигла 52,9 миллиона рублей.

Ранее эксперты раскрыли главную причину повреждения квартир в России. Лидером оказалось затопление — на него приходится 71 процент обращений в страховую компанию. Следующими в рейтинге идут стихийные бедствия — их доля в числе страховых случаев занимает 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Крыши двух зданий унесло ветром в российском городе

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше