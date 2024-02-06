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14:11, 6 февраля 2024Россия

Осужденная за кражу лаваша впала в кому в СИЗО Москвы после замены наказания

В Москве осужденная за кражу женщина впала в диабетическую кому в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В московском СИЗО 51-летняя женщина, осужденная за кражу, впала в диабетическую кому через неделю после замены наказания на более суровое. Спасти ее не удалось, пишет «МК».

По информации издания, россиянку задержали в апреле 2023 года за кражу лаваша, шоколадки, козьего сыра и бутылки ликера. До этого женщина также подвергалась административной ответственности за аналогичное преступление. По словам москвички, она с 2006 года не работала и была вынуждена питаться чем придется. В результате в октябре ее приговорили к исправительным работам, обязав регулярно отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Как выяснил «МК», через некоторое время женщина перестала посещать контрольные беседы, из-за чего суд ужесточил наказание до двух месяцев заключения в СИЗО.

Комментируя ситуацию, член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева написала в Telegram, что после первого задержания никто не устранил причину, по которой женщина воровала еду. «А разве не по-человечески было помочь ей? И вроде ведь в Москве столько социальных служб. Но никто из их представителей на судах не был, судьбой женщины не интересовался. Полицейские им не сообщали», — подчеркнула общественница.

Ранее, в декабре 2023 года, в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами СПЧ Меркачева обратилась к главе государства с просьбой помиловать женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть дети, а также россиянок, совершивших такие нарушения впервые, если потерпевшие по их делам отсутствуют. В ответ глава государства призвал принять решения по амнистии некоторых категорий осужденных.

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      Константин Лысяков
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