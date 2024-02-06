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13:39, 6 февраля 2024Россия

Патрушев высказался о сбитом Украиной Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Секретарь СБ Патрушев о сбитом Ил-76: Киевские власти не жалеют своих людей

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / TACC

Киевские власти не жалеют собственных людей. Так о сбитом украинскими военными российского военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказался секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

Отдельно Патрушев напомнил, что самолет был сбит произведенным в США оружием.

«Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит (...) самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных», — цитирует агентство слова секретаря Совбеза.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot. Он отметил, что пуск ракеты комплекса Patriot был произведен с подконтрольной Украине территории.

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      Марк Леонов
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