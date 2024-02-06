Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:26, 6 февраля 2024Бывший СССР

Подозреваемого в хищении средств на закупках снарядов для ВСУ арестовали

Фигуранта дела о краже 1,5 млрд грн на закупках для ВСУ Збитнева арестовали

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Директору «Львовского арсенала» Юрию Збитневу, фигуранту дела о краже 1,5 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) на закупках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд республики, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Подозреваемому в хищении средств запретили покидать свой дом с полудня до 8 утра. Его также обязали сдать загранпаспорта, надеть электронный браслет и воздержаться от контактов со свидетелями.

Прокуратура просила заключить Збитнева под стражу с возможностью выплаты залога в 268 миллионов гривен (более 7,1 миллиона долларов).

В конце января сообщалось, что к действующим и бывшим чиновникам Минобороны Украины пришли с обысками сотрудники Службы безопасности республики (СБУ), также следственные действия проводились у менеджеров «Львовского арсенала». По версии следствия, деньги из госбюджета украли с помощью закупки 100 тысяч минометных выстрелов для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Путин поздно вечером приехал в Кремль

      Женщина совратила двух 15-летних подростков после ссоры с мужем

      Россиянка приготовила иностранцам русскую еду и раскрыла их неожиданную реакцию

      В Киеве забеспокоились об угрозе подводных лодок России для Одессы

      В США раскритиковали Трампа за нежелание помогать Украине

      Стали известны сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

      В российском регионе объявляли ракетную опасность

      Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

      В Германии сообщили о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше