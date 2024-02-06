Подозреваемого в хищении средств на закупках снарядов для ВСУ арестовали

Фигуранта дела о краже 1,5 млрд грн на закупках для ВСУ Збитнева арестовали

Директору «Львовского арсенала» Юрию Збитневу, фигуранту дела о краже 1,5 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) на закупках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд республики, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Подозреваемому в хищении средств запретили покидать свой дом с полудня до 8 утра. Его также обязали сдать загранпаспорта, надеть электронный браслет и воздержаться от контактов со свидетелями.

Прокуратура просила заключить Збитнева под стражу с возможностью выплаты залога в 268 миллионов гривен (более 7,1 миллиона долларов).

В конце января сообщалось, что к действующим и бывшим чиновникам Минобороны Украины пришли с обысками сотрудники Службы безопасности республики (СБУ), также следственные действия проводились у менеджеров «Львовского арсенала». По версии следствия, деньги из госбюджета украли с помощью закупки 100 тысяч минометных выстрелов для украинской армии.