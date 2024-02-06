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07:58, 6 февраля 2024Россия

Появились подробности о взорвавшемся в Губкине Белгородской области беспилотнике

Губернатор Гладков: при взрыве беспилотника в Губкине никто не пострадал
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который упал и взорвался в городе Губкин Белгородской области, не вызвал серьезных разрушений. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На сегодняшний момент не выявлено серьезных разрушений, повреждений жилых домов, нет пострадавших, слава богу. Все восстановительные работы после атаки вражеских беспилотников начнутся в максимально ближайшее время», — написал глава приграничного российского региона.

ВСУ атаковали город Губкин в ночь на вторник, 6 февраля — там дрон упал на территорию населенного пункта и взорвался. Повреждения выявили в домовладениях, где выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Всего, по информации Минобороны, за минувшую ночь над Белгородской областью перехватили семь беспилотников. Оборонное ведомство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Анастасия Шейкина
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