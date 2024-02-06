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15:56, 6 февраля 2024Наука и техника

Военный раскрыл главное преимущество российского комплекса «Прометей»

Полковник Кошкин: ПАК «Прометей» может спасать жизни людей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) роботизации «Прометей» будет спасать жизни российских военнослужащих, рассказал военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что благодаря комплексу тяжелая военная техника сможет работать самостоятельно, без непосредственного присутствия людей. Специалист раскрыл главные преимущества комплекса «Ленте.ру».

«Это весьма перспективный комплекс, предназначенный для роботизации боевых машин пехоты. Ни для кого не секрет, что сегодня делается большой упор на то, чтоб в зоне повышенного риска во время ведения боевых действий находилось как можно больше дистанционно управляемых систем вооружений. Это позволяет обезопасить человека и дает возможность роботам решать боевые задачи», — сказал Кошкин.

В случае с боевыми машинами пехоты, которые предназначаются для доставки личного состава к месту боевого соприкосновения, риск для жизни и здоровья человека крайне высок. Но в зоне огневого контакта другая такая машина, оборудованная системой «Прометей», как объяснил военный, могла бы прикрывать личный состав.

«Ее можно было бы дистанционно выдвигать на более выгодные позиции, что рискованно для самой машины, но зато могло бы обеспечить безопасность личного состава. Таким образом машина выполнит задачу, даже если пострадает от попадания снаряда, ведь люди выживут. Вот в чем сила комплекса», — объяснил военный эксперт.

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Ранее сообщалось, что в России начались испытания программно-аппаратного комплекса роботизации «Прометей». Об этом рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы».

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