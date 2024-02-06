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15:38, 6 февраля 2024Экономика

В Госдуме заявили о вопросах к бизнесу из-за нежелания вкладывать деньги

Депутат Аксаков рассказал о вопросах к бизнесу из-за его желания сберечь деньги
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Многие средства предприятий по-прежнему лежат на депозитах в Центробанке, потому что те хотят сберечь деньги и не желают вкладывать их в инвестиционные проекты. Об этом заявил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает Telegram-канал телевидения Госдумы.

Таким образом он прокомментировал вопрос ключевой ставки, которая в настоящее время находится на уровне 16 процентов годовых. Аксаков рассказал, что бизнес не устраивают настолько дорогие заемные средства, потому что далее их приходится закладывать в цену конечной продукции, но при этом собственные ресурсы компании еще не исчерпали.

Также депутат считает, что ключевая ставка будет снижаться быстрее, чем предполагает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Аксаков дал прогноз, что уже со второго квартала параметр будет падать хотя бы на 0,25 процентного пункта, а к концу года при инфляции 4,5-5,5 процента останется в диапазоне 8-10 процентов.

В конце января Набиуллина объясняла, что смягчение денежно-кредитной политики может начаться не раньше второго полугодия, но только в условиях сформировавшегося тренда на замедление инфляции. Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором рассмотрят вопрос ключевой ставки, состоится 16 февраля.

Ранее стало известно, что Центробанк изменит формат объяснения решений по ключевой ставке. Теперь регулятор будет публиковать резюме заседаний совета директоров, в том числе обсуждения шагов по ключевой ставке в «неделю тишины», то есть в период перед и на самом заседании.

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      Платон Щукин
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