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04:25, 6 февраля 2024Наука и техника

Россия покажет миру новое оружие в 2024 году

«Рособоронэкспорт»: РФ в 2024 году выведет на мировой рынок новое оружие и БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия собирается показать на мировом рынке новые образцы оружия, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, который принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Около 30 видов продукции военного назначения получили разрешение на экспорт из России в 2023 году, в их числе были современные средства связи и коммуникации, системы наблюдения, прицела, новые боеприпасы. Также среди них оказались унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи «Набат» и бронеавтомобили, в частности З-СТС «Ахмат» и импортозамещенный «Тайфун-К».

«Рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения», — отметил Михеев. Например, иностранных заказчиков заинтересовал продемонстрированный ранее в Кронштадте комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ». Теперь он представлен на World Defense Show 2024 и может заинтересовать государства, имеющие выход к морю.

Ранее сообщалось, что в России запатентовали новую бронированную машину управления на танковом шасси Т-90М. Она оснащена дистанционно управляемой установкой с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

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