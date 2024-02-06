Россия вошла в число самых атакуемых хакерами стран

StormWall: Россия заняла 12-е место в списке наиболее атакуемых хакерами стран

Россия заняла 12-е место в списке наиболее атакуемых хакерами стран по итогам четвертого квартала 2023 года. Такими данными поделились с «Лентой.ру» эксперты аналитического центра StormWall, которые исследовали общее количество DDoS-атак в мире.

Они пришли к выводу, что на Россию в указанный период пришлось 3,1 процента от общего числа атак. Таким образом, страна ушла из топ-10, в котором находилась по итогам III квартала 2023 года с показателем 4,6 процента. На это оказало влияние общее увеличение количества DDoS-атак в мире, отметили аналитики.

В число самых атакуемых стран вошли Китай (на него приходятся 12,6 процента всех атак), США (12,2 процента), Индия (11,7 процента), Израиль (10,6 процента) и Франция (9,3 процента). Украина оказалась в списке ниже России, заняв 14-е место с показателем 1,2 процента.

При этом на то, какие страны хакеры атаковали чаще всего, влияла геополитическая обстановка. В частности, ею был продиктован рост количества атак на Израиль и на арабские государства — ОАЭ и Саудовская Аравия заняли 10-е и 11-е места соответственно. Кроме того, киберпреступники продолжили атаки на Великобританию (6-е место) и государства Евросоюза.

Вместе с тем за 2023 год в России произошло 150 крупных кибератак с применением вирусов-шифровальщиков. Доля России в списке стран по объему обсуждаемых инцидентов за год возросла с одного процента до четырех.