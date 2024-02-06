Среда обитания
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13:20, 6 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасности плохой вентиляции в квартире

ОСН: плесень в квартире может вызывать пневмонию и кровотечения

Фото: deborah cortelazzi / Unsplash

Плесень в квартире, которая появляется из-за плохой вентиляции, промерзания стен зимой или плохой герметичности окон, опасна для здоровья. Грибок в помещении может вызывать приступы астмы, пневмонию и кровотечения у жильцов, предупредили эксперты «Общественной службы новостей» (ОСН).

Специалисты пояснили, что плесень выделяет в воздух токсины, которые попадают в дыхательные пути человека. При нахождении в квартире с плесенью могут появиться головные боли и кровотечение из носа.

Грибок также поражает слизистые глаз, носоглотки и кожные покровы. Если воздействие вредных веществ будет длительным, может наступить тяжелая интоксикация — она поражает сердечно-сосудистую, нервную систему, провоцирует внутреннее кровотечение, заболевания почек, печени и легких.

Избежать появления плесени дома помогут регулярные проветривания и использование в отделке натуральных строительных материалов. Помимо этого, стоит обрабатывать специальными средствами кондиционер, стиральную машину, мусорное ведро, решетки и вытяжки. Также нельзя допускать протечек сантехники и перекрывать вентиляцию.

С уже появившейся плесенью можно справиться при помощи бытовой химии или дешевых подручных средств. Наиболее эффективным из последних считается уксус. Использовать его советуют как в сочетании с водой, так и в чистом виде — концентрация зависит от масштаба проблемы. Полезной в борьбе с плесенью будет и сода — порошок нужно разбавить водой до жидкого состояния и нанести на пораженную область.

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      Нина Ташевская
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