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19:35, 6 февраля 2024Россия

Россиянин за раз купил одного продукта на 2,2 миллиона рублей

В Волгоградской области мужчина за один раз купил молока на 2,2 миллиона рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Волгоградской области мужчина за один раз купил в магазине молока на 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает портал v1.ru со ссылкой на экспертов сервиса «Контур. Маркет».

Покупку совершил житель Жирновского района. Мужчина за один поход в магазин приобрел 70 тысяч литров продукта. Отмечается, что этот чек стал самым большим в области за 2023 год.

По данным экспертов, на втором месте оказался житель Среднеахтубинского района, который приобрел 144 тысячи куриных яиц за 946 тысяч рублей. Третье место принадлежит покупателю в Быковском районе, который отдал 772 тысячи рублей за арбузы.

Ранее стало известно, что житель США разбогател благодаря утреннему кофе. По словам Уильяма Робертса, он приехал в магазин, чтобы купить кофе, и решил приобрести вместе с ним лотерейный билет. После покупки мужчина вернулся в машину, сразу стер защитный слой с билета и обнаружил, что выиграл один миллион долларов.

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      Никита Абрамов
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