Россиянкам назвали самый безвкусный маникюр

Директор по обучению Варвара Котова назвала квадратный френч самым безвкусным

Директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам самый безвкусный маникюр. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, эксперт отметила квадратный френч. По ее мнению, данный дизайн сильно устарел и перестал выглядеть на ногтях изысканно. Вместо него стоит присмотреться к цветному, обратному или микрофренчу. Помимо этого, рекомендуется отказаться от квадратной формы ногтя и сделать выбору в пользу овальной или миндальной.

Кроме того, специалист выделила обилие стразов, которые утяжеляют образ в целом, и логотипы брендов. «Такие принты не вызывают ассоциаций с тем, что их обладательница может позволить себе вещи известных марок, скорее, наоборот. Если хочется украсить ногти рисунками, выбирайте актуальные сейчас геометрические узоры или "животные" принты», — пояснила Котова.

Вдобавок собеседница издания упомянула лаки с перламутровыми переливами. «Они неизбежно вызывают ассоциации с рыночной эстетикой. Для трендового блеска выбирайте лаки с мелким шиммером и эффектом "металлик"», — заключила она.

В декабре 2023 года Варвара Котова перечислила россиянкам визуально старящие цвета маникюра. Так, эксперт включила в данный перечень розово-перламутровый, красный или вишневый с голубым подтоном.

