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03:45, 6 февраля 2024Наука и техника

Российские геймеры обошли блокировки Sony в Steam

«Известия»: российские и белорусские геймеры обошли блокировки Sony в Steam

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские геймеры столкнулись с трудностями из-за запрета Sony активировать свои игры из онлайн-магазина Steam в России и Белоруссии. Однако игроки нашли способ обойти блокировку, пишут «Известия».

Уточняется, что теперь геймеры покупают релизы на сторонней площадке и получают его в качестве подарка.

Еще один метод, к которому прибегали пользователи до новых ограничений — перевод уже существующего аккаунта Steam в другую страну. Однако некоторым игрокам меняли аккаунт обратно на российский, другим — блокировали.

Ранее сообщалось, что руководители площадки Steam поприветствовали появление игр, созданных частично или полностью с помощью искусственного интеллекта.

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      Юлия Мискевич
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