Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию в российском аэропорту. Что стало причиной ЧП?

Sukhoi Superjet с фигуристами и Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию вечером в понедельник, 5 февраля.

Воздушное судно прибыло из Москвы и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске, резко свернув в гору снега.

На борту также находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Пассажиры полчаса не могли покинуть самолет

Как рассказала Тарасова, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении 30 минут, службы аэропорта расчищали снег.

После аварии Тарасова заявила, что у нее очень болит горло. Она подчеркнула, что старается общаться как можно меньше, чтобы не травмировать связки. При этом в разговоре с корреспондентом тренер пошутила.

По словам одного из пассажиров, все благополучно покинули самолет и отправились в отель. Пострадавших нет. Эвакуация 87 пассажиров попала на видео, им пришлось спускаться по трапу с хвоста самолета.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет

Как сообщили в Росавиации, самолет после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы — предварительно, на 10 метров. Аэропорт Саранска временно закрыли на прилет и вылет бортов.

В авиакомпании «Россия» пояснили, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, предварительно, из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам.

Центральное управление на транспорте СК РФ позже сообщило, что обстоятельства инцидента выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.