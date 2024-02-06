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06:34, 6 февраля 2024Спорт

Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию в российском аэропорту. Что стало причиной ЧП?

Sukhoi Superjet с фигуристами и Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию вечером в понедельник, 5 февраля.

Воздушное судно прибыло из Москвы и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске, резко свернув в гору снега.

На борту также находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

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Пассажиры полчаса не могли покинуть самолет

Как рассказала Тарасова, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении 30 минут, службы аэропорта расчищали снег.

После аварии Тарасова заявила, что у нее очень болит горло. Она подчеркнула, что старается общаться как можно меньше, чтобы не травмировать связки. При этом в разговоре с корреспондентом тренер пошутила.

По словам одного из пассажиров, все благополучно покинули самолет и отправились в отель. Пострадавших нет. Эвакуация 87 пассажиров попала на видео, им пришлось спускаться по трапу с хвоста самолета.

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Инцидентом заинтересовался Следственный комитет

Как сообщили в Росавиации, самолет после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы — предварительно, на 10 метров. Аэропорт Саранска временно закрыли на прилет и вылет бортов.

В авиакомпании «Россия» пояснили, что воздушное судно выкатилось за пределы ВПП, предварительно, из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам.

Центральное управление на транспорте СК РФ позже сообщило, что обстоятельства инцидента выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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      Марина Совина
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