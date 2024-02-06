Слова премьера Франции о Киеве расценили как попытку отвлечь внимание от Парижа

Политолог Кошкин усомнился в искреннем желании Парижа помочь Киеву

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин усомнился в искреннем желании Парижа помочь Киеву с поставкой оружия. В разговоре с «Известиями» он прокомментировал соответствующее заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

«Ситуация характеризует необычность деятельности чиновников высокого ранга и в том числе политиков, которые хотят свои трудности как-то перенацелить в информационном пространстве на какие-то другие проблемы, тем самым снять напряжение, возникающее между французами и властью», — объяснил политолог.

По его словам, такие заявления международного характера делают в первую очередь с целью отвлечения внимания от собственных проблем. «Это же поразительно: когда столько трудностей внутри страны, а президент [президент Франции] Эммануэль Макрон ездит по приемам, по всевозможным западным вояжам. Да, это характеризует его как руководителя, которого больше волнуют какие-то другие перспективы личного характера, чем проблемы своего общества, своего государства», — отметил Кошкин.

Военный эксперт уверен, что Атталь надеется на поддержку Вашингтона в предоставлении помощи Киеву. В то же время в США открыто ругают мало помогающую Украине Францию, добавил он.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении страны наращивать военную помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений.

