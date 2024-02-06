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20:40, 6 февраля 2024Экономика

В России назвали успешной борьбу с роботами при формировании цен на бензин

ФАС закрыла доступ на топливную биржу использовавшим торговых роботов трейдерам

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Трем российским топливным трейдерам, участвовавшим в торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), запрещен доступ к площадке из-за использования торговых роботов. Об этом сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает РИА Новости.

В ведомстве назвали успешным изменение критериев для выявления недобросовестных практик, препятствующих свободному доступу участников торгов к нефтепродуктам. В результате ажиотажный спрос удалось сбить, что привело к падению цен.

Под санкции попали ООО «Мосрегионгаз», АО «Солид-товарные рынки», ООО «Промснаб». В конце января ФАС предупредила, что собирается бороться с подобной практикой.

Поводом для претензий ведомства стала жалоба одна из крупнейших российских независимых сетей АЗС «Нефтьмагистраль». Представитель сети указал, что с 12 января она не может купить ни одного лота бензина марок АИ-92 и АИ-95 на некоторых базисах Центральной России, потому что другие компании за счет роботов забирают эти партии. Причем сами покупатели не намерены использовать товар, вместо этого они позднее перепродают бензин с премией.

В течение января бензин на бирже подорожал почти на четверть. В первые два дня февраля почти половина этого роста была отыграна, по всей видимости, причиной такого падения стало исчезновение роботов. Тем не менее в начале этой недели стоимость топлива вернулась к росту.

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      Платон Щукин
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