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13:05, 6 февраля 2024Экономика

В Аргентине объяснили отказ от вступления в БРИКС

Глава МИД Мондино о БРИКС: Аргентина не хочет быть связана с каким-либо блоком

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Власти Аргентины стремятся развивать торговые связи с максимально возможным количеством стран и не хотят быть связаны с каким-либо конкретным государством или блоком. По этим причинам страна отказалась вступать в БРИКС, заявила министр иностранных дел латиноамериканской страны Диана Мондино. Ее слова приводит ТАСС.

Как уточнила глава МИД, тесные торговые связи с конкретной страной или блоком противоречили бы политике либертарианства (отрицании права государства вмешиваться в экономику), которую стремятся продвигать аргентинские власти. На этом фоне одной из главных задач страны на ближайшее будущее станет укреплением взаимоотношений с большинством стран мира.

Мондино добавила, что благодаря подобному подходу во внешней политике жители страны «получат максимальную экономическую свободу». Что касается БРИКС, то у Аргентины и без вступления в эту организацию сохраняются «прекрасные торгово-экономические отношения» со всеми странами блока, заключила министр.

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Действующий президент Аргентины Хавьер Милей ранее пообещал исполнить ключевые пункты своей предвыборной кампании и «встряхнуть» экономику страны. В частности, он подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 реформ по либерализации экономики. Среди них — двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозка всех инфраструктурных проектов. Однако для начала их реализации потребуется одобрение со стороны местного парламента.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). С 1 января состав участников блока пополнился Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией, Ираном, Египтом и Эфиопией.

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      Анатолий Акулов
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