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19:15, 6 февраля 2024Среда обитания

В ЕС решили резко снизить выбросы парниковых газов

Еврокомиссия предложила снизить выбросы парниковых газов к 2040 году на 90 %

Фото: Unsplash

Еврокомиссия (ЕК) призвала для достижения углеродной нейтральности сократить до 2040 года чистые выбросы парниковых газов в странах Евросоюза на 90 процентов относительно уровня 1990 года. О том, что в ЕС решили резко снизить объем опасных для планеты выбросов, сказано в пресс-релизе по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.

«Еврокомиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90 процентов к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, начав обсуждение со всеми заинтересованными сторонами», — отмечается в документе. Авторы сообщения добавили, что соответствующее законодательное предложение будет сформулировано уже следующим составом ЕК после выборов, которые пройдут летом 2024 года.

В Еврокомиссии убеждены, что новая климатическая цель поможет европейской промышленности, инвесторам, гражданам и правительствам принять необходимые решения, которые помогут ЕС на пути к достижению климатической нейтральности, уже в этом десятилетии. Его представители добавили, что за последние пять лет ущерб экономике Европы из-за изменения климата составил 170 миллиардов евро, а бездействие по этому вопросу способно снизить ВВП ЕС к концу столетия приблизительно на семь процентов.

Достичь полной углеродной нейтральности в Евросоюзе планируют к 2050 году.

Ранее в январе стало известно, что Минэкономразвития России собрался ужесточить условия оценки выбросов парниковых газов.

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      Полина Кислицына
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