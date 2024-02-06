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08:37, 6 февраля 2024Силовые структуры

В Кемеровской области вынесли приговор экс-сотруднице Роспотребнадзора за взятки

Бывшая сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за коррупцию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Кемеровской области приговорил к двум годам лишения свободы условно 43-летнюю бывшую начальницу отдела государственной регистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по части 2 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Она должна будет выплатить 650 тысяч рублей штрафа и не сможет два года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях.

По данным ведомства, с декабря 2021 года по декабрь 2022 года экс-сотрудница Роспотребнадзора получала вознаграждение от 42-летнего предпринимателя за покровительство. Суммарно он передал ей 130 тысяч рублей.

Отмечается, что осужденная признала вину и сотрудничала со следствием.

Ранее стало известно, что в Калининграде полицейские похитили изъятые сигареты на 85 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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