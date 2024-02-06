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07:15, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве пообещали печальную судьбу преемнику Залужного

Депутат Дубинский пообещал начало самого интересного после отставки Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Преемника Валерия Залужного, который займет пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) после его отставки, ждет печальная судьба, так как ему не светит фронтовых успехов. При этом вина за военные неудачи ляжет не на генерала, а на того, кто решил его уволить, заявил подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«"Ползущее увольнение" Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод», — пообещал Дубинский. Таким, по его мнению, может стать отказ генерала выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или переход Авдеевки под контроль ВС России.

По словам депутата, «самое интересное» будет происходить уже после увольнения главнокомандующего украинской армией, так как ни один последующий человек на этом посту не сможет обеспечить Украине победу в конфликте.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что власти страны тянут с отставкой Залужного, чтобы обвинить его в ситуации в Авдеевке. «Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват», — отметил политик.

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