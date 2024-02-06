В Китае замедлили производство смартфонов ради успехов в сфере ИИ

Reuters: в Huawei отдали приоритет производству чипов для ИИ, а не смартфонов

Увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) заставил Huawei притормозить производство смартфонов Mate 60, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в технологической компании решили расставить приоритеты таким образом на фоне использования одного предприятия для производства как собственных чипов Ascend AI, так и Kirin для своих смартфонов — конкурентов iPhone.

Издание отмечает, что глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне «войны чипов» с США привела к тому, что производство смартфонов для китайского техногиганта отошло на второй план, даже с учетом того, что компания впервые за более чем три года увеличила их продажи.

Как ранее писал Bloomberg, Huawei сейчас рассматривает возможность передать лицензию на производство своих смартфонов подразделению госкомпании China Postal and Telecommunications Appliances Co, чтобы использовать в производстве комплектующие, которые стали недоступны после попадания под санкции США в 2019 году. Помимо этого, КНР, который и так находится под ограничениями ряда стран Запада, по данным американских СМИ, в ближайшее время ожидают новые подобные меры в сфере технологий.

В частности, представители США в ближайшее время проведут брифинги для производителей чипов на Тайване, включая крупнейшую в мире по объему выручки компанию TSMC, на которых предупредят об ограничениях на экспорт в материковый Китай и припугнут возможными санкциями.