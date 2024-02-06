В Лондоне решили запретить «дочке» «Газпрома» судиться с итальянцами в России

Суд в Лондоне запретил «Русхимальянсу» и UniСredit продолжать судиться в России

Суд в Лондоне запретил «дочке» «Газпрома» — «Русхимальянсу» — и одной из крупнейших в Италии банковской группе UniCredit продолжать разбирательство в России, ведущееся в Санкт-Петербурге. Как утверждают британские юристы, мнение которых приводит Frank Media, это первый случай окончательного запрета на подачу иска для ограничения разбирательства, начатого в нарушение соглашения.

Отмечается, что антиисковые запреты не предусмотрены французским законодательством, а в договоре между сторонами процесса речь шла об арбитраже в соответствии с правилами Международной торговой палаты в Париже. При этом «Русхимальянс» возражал против рассмотрения дела английским судом, утверждая, что по арбитражному соглашению его должны рассматривать по французскому праву.

В августе 2023 года компания подала иск к UniCredit, продолжающей вести бизнес в России, намереваясь взыскать более 45,6 миллиарда рублей по гарантии, которую банк выдал позднее разорвавшей соглашение немецкой Linde по контракту на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

В ноябре рассмотрение этого дела в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области было отложено из-за параллельного процесса в Лондоне. Теперь 14 февраля планируется должна определить дальнейший ход российского разбирательства. Отмечается, что оснований для оставления иска без рассмотрения в инстанции не видят не находит и спор относят к исключительной компетенции российских арбитражей.