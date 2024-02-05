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13:01, 5 февраля 2024Экономика

Прибыль итальянского банка в России втрое превысила убытки годом ранее

Российский бизнес итальянской UniCredit в 2023 году получил 665 млн евро прибыли

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Чистая прибыль российского бизнеса одной из крупнейших банковских групп Италии UniCredit в 2023 году составила 665 миллионов евро, что втрое больше убытков в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность.

Положительного результата объявившей о планах уйти из России организации удалось добиться на фоне потери в стране более чем 200 миллионов евро, зафиксированной годом ранее. В четвертом квартале 2023-го UniCredit заработал 239 миллионов евро чистой прибыли, что оказалось на 53 процента больше, чем в предыдущие три месяца, и сразу в 10 раз больше по сравнению с данными за аналогичный период 2022-го.

О том, что UniCredit задумал уйти с российского рынка с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится, стало известно в июне 2022 года. Среди возможных покупателей назывались российские компании, которые не попали под санкции, а также претенденты из Китая, Турции и Индии. При этом в банке отмечали, что не собираются продавать актив по любой цене, а также постоянно ищут возможности снизить риски.

В конце того же года сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает UniCredit к выходу из России, оказывая на него сильное давление. То, что UniCredit не разорвала связи с Россией, ЕЦБ рассматривает как «нежелательный источник риска», писали СМИ.

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      Дмитрий Воронин
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