В парламенте Молдавии призвали сблизиться с ЕАЭС для спасения экономики

Депутат парламента Молдавии Лозован: сближение с ЕЭАС позволит спасти экономику

Сближение Молдавии со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это то, что может спасти экономику республики. Об этом заявила оппозиционный депутат законодательного собрания Молдавии Ирина Лозован в своем Telegram-канале.

«Самое время начать сближение со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — тем более что республика является страной-наблюдателем в рамках объединения. (...) Союз активно развивается, я вижу в такой кооперации спасение для экономики страны», — отметила парламентарий.

Она добавила, что вступление Молдавии в экономический блок позволит запустить множество предприятий и создаст тысячи рабочих мест по всей стране.

Ранее экономический курс действующего правительства Молдавии раскритиковал бывший президент республики Игорь Додон. По его словам, в Кишиневе разучились мыслить в категориях национальных интересов.