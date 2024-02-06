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13:59, 6 февраля 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии призвали сблизиться с ЕАЭС для спасения экономики

Депутат парламента Молдавии Лозован: сближение с ЕЭАС позволит спасти экономику
Ирина Лозован

Ирина Лозован. Кадр: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova / YouTube

Сближение Молдавии со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это то, что может спасти экономику республики. Об этом заявила оппозиционный депутат законодательного собрания Молдавии Ирина Лозован в своем Telegram-канале.

«Самое время начать сближение со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — тем более что республика является страной-наблюдателем в рамках объединения. (...) Союз активно развивается, я вижу в такой кооперации спасение для экономики страны», — отметила парламентарий.

Она добавила, что вступление Молдавии в экономический блок позволит запустить множество предприятий и создаст тысячи рабочих мест по всей стране.

Ранее экономический курс действующего правительства Молдавии раскритиковал бывший президент республики Игорь Додон. По его словам, в Кишиневе разучились мыслить в категориях национальных интересов.

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      Глеб Палехов
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