В России две школьницы сняли на видео избиение сверстницы

В Волгоградской области две школьницы сняли на видео избиение сверстницы

В Волгоградской области две школьницы избили сверстницу и сняли процесс на видео. Соответствующий ролик опубликовал портал v1.ru.

Конфликт произошел в городе Елань. Судя по кадрам, школьницы напали на девочку якобы из-за того, что она писала некоему парню. Пострадавшая пыталась вырваться, однако ее повалили в снег и начали бить.

«Тебе сколько раз говорили к парням не лезть? С первого раза не понимаешь, со второго, может, поймешь. Я тебя предупреждала. Ты что мне сказала? Ты меня послала», — кричит на видео нападавшая. Одна из школьниц также сообщила, что ее дядя работает в полиции и поможет ей.

В свою очередь, мать пострадавшей рассказала, что ее дочь не получила серьезных физических травм, однако находится в тяжелом психологическом состоянии.

Заместитель директора по воспитательной работе школы, где учится одна из нападавших, Татьяна Степанова заявила, что за всю историю учебного заведения такое произошло впервые. Также она отметила, что школьница из благополучной семьи, а ее отец находится в зоне специальной военной операции.

Ранее в Нижнем Тагиле двое детей мигрантов избили пятиклассницу. В это время мать мальчиков снимала происходящее на видео. Позднее мэр города Владислав Пинаев на встрече со старшеклассниками в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего» рассказал, что не считает произошедшее чем-либо особенным.