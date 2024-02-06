В России решили спасти один вид льготной ипотеки

Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке

Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, благодаря чему получить такой кредит станет проще. Об этом сообщает «Интерфакс»

Отмечается, что мера принята ради спасения этого вида льготной ипотеки от приостановки. «Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что несколько крупных банков приостановили прием заявок по IT-ипотеке, так как исчерпали лимиты по ней. На данный момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределение оставшихся лимитов банкам, у которых они кончились. До принятия акта правительства выдача ипотеки будет продолжаться с учетом перераспределения.

В декабре Минцифры предложило продлить программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Сейчас действие программы ограничено 2024 годом.