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10:05, 6 февраля 2024Наука и техника

В России создали многопозиционную систему наблюдения за БПЛА

Концерн «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Дмитрия Савицкого сообщает РИА Новости.

«Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА», — сказал руководитель.

По его словам, радиолокационные станции многопозиционной системы наблюдения за БПЛА будут находиться в Томской, Тюменской и Самарской областях. Не исключена установка оборудования в Московской области. Допускается интеграция в единую информационную систему центра Единой системы организации воздушного движения.

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Савицкий добавил, что новая система создает единое информационное поле для малых высот, в котором объединяются данные о беспилотниках, вертолетах и самолетах малой авиации.

В январе в компании «Хардберри-РусФактор» заявили о создании дрона-конвертоплана «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся в зоне специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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