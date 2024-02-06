В российском отеле девушку изнасиловали после празднования дня рождения

В Петербурге мужчина изнасиловал именинницу в отеле

Мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку после празднования ее дня рождения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что 4 февраля в компании трех подруг праздновала день рождения в баре на улице Рубинштейна. В заведении девушки познакомились с мужчиной, который предложил им поехать в отель.

Там пьяный злоумышленник избил именинницу и надругался над ней. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 17-летний студент техникума изнасиловал маленькую девочку.