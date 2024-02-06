В США задержали поставку «летающей парты» для ВВС

Defense News: поставки самолетов T-7 для ВВС США задержат из-за качества деталей

Компания Boeing задержала поставку новых учебно-тренировочных самолетов T-7A Red Hawk Военно-воздушным силам (ВВС) США. Серийное производство «летающих парт» начнут на несколько месяцев позже изначально запланированного срока, пишет Defense News.

Руководитель программы T-7 Эвелин Мур сообщила, что производственный график изменят из-за проблем с цепочкой поставок и качеством деталей. Она отметила, что в рамках контракта с ВВС компания Boeing должна была передать четвертый самолет в декабре 2023 года, а пятый — в январе.

По ее словам, «из-за некоторых проблем с деталями» один самолет отправят заказчику в феврале, а второй — в марте или апреле. Серийное производство самолетов планируют начать в середине 2024 года.

ВВС США хотят приобрести 351 самолет T-7A к 2034 году. Новая «летающая парта», которая заменит самолеты T-38, позволит тренировать пилотов бомбардировщиков и истребителей пятого поколения.

Ранее в журнале «Горизонты» раскрыли характеристики перспективного российского учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС. Дальность полета самолета составит 1,3 тысячи километров, а летный ресурс — 8750 часов.

В апреле 2022 года компания Boeing представила первый T-7A Red Hawk, который предназначен для отправки на объединенную базу ВВС Сан Антонио-Рэндольф. Самолет получил турбореактивный двигатель General Electric F404-GE-103.