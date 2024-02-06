Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:38, 6 февраля 2024Наука и техника

В США задержали поставку «летающей парты» для ВВС

Defense News: поставки самолетов T-7 для ВВС США задержат из-за качества деталей

Фото: Image courtesy of Boeing / AP

Компания Boeing задержала поставку новых учебно-тренировочных самолетов T-7A Red Hawk Военно-воздушным силам (ВВС) США. Серийное производство «летающих парт» начнут на несколько месяцев позже изначально запланированного срока, пишет Defense News.

Руководитель программы T-7 Эвелин Мур сообщила, что производственный график изменят из-за проблем с цепочкой поставок и качеством деталей. Она отметила, что в рамках контракта с ВВС компания Boeing должна была передать четвертый самолет в декабре 2023 года, а пятый — в январе.

По ее словам, «из-за некоторых проблем с деталями» один самолет отправят заказчику в феврале, а второй — в марте или апреле. Серийное производство самолетов планируют начать в середине 2024 года.

ВВС США хотят приобрести 351 самолет T-7A к 2034 году. Новая «летающая парта», которая заменит самолеты T-38, позволит тренировать пилотов бомбардировщиков и истребителей пятого поколения.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

Ранее в журнале «Горизонты» раскрыли характеристики перспективного российского учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС. Дальность полета самолета составит 1,3 тысячи километров, а летный ресурс — 8750 часов.

В апреле 2022 года компания Boeing представила первый T-7A Red Hawk, который предназначен для отправки на объединенную базу ВВС Сан Антонио-Рэндольф. Самолет получил турбореактивный двигатель General Electric F404-GE-103.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию в российском аэропорту. Что стало причиной ЧП?

      В США раскрыли позицию Залужного на поле боя

      ВСУ атаковали дроном с детонацией российский город Губкин

      Названы продаваемые быстрее всего машины с пробегом

      Названы главные проблемы обороны ВСУ

      В США задержали поставку «летающей парты» для ВВС

      Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха у россиян

      В Госдепе грубо отреагировали на вопрос о теракте с ИЛ-76

      Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение России

      Девушка получила от незнакомца странное и неприятное видео и испугалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше