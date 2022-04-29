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В США представили первый самолет T-7A Red Hawk

Компания Boeing представила первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk для ВВС США

Фото: Boeing

Компания Boeing представила первый учебно-тренировочный самолет (УТС) T-7A Red Hawk, построенный для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Новая модель заменит УТС Northrop T-38 Talon. Об этом сообщает The Drive.

В компании отметили, что T-7A стал первым самолетом, который спроектирован в полностью цифровом формате. Программное обеспечение Red Hawk с открытой архитектурой позволит оперативно внедрять новые элементы обучения и возможности.

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На заводе компании представили первый самолет, который отправят на объединенную базу ВВС Сан Антонио-Рэндольф. Перед этим Red Hawk пройдет наземные и летные испытания.

ВВС США планируют приобрести 351 самолет T-7A. Boeing работает над новым самолетом совместно с компанией Saab. Red Hawk получил двухместную кабину и турбореактивный двигатель General Electric F404-GE-103. Новый УТС заменит самолет Northrop T-38 Talon, который совершил первый полет в 1959 году.

В январе глава Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котиль сообщил, что после 2025 года в Турции будут выпускать по два самолета Hürjet в месяц. Новая модель может заменить УТС T-38, которые эксплуатируют турецкие ВВС.

В сентябре 2021 года стало известно, что российский УТС Як-152 может получить аналог немецкого двигателя RED A03T V12.

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Даниил Иринин
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