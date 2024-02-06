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11:19, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

В Турции высказались о возможной передаче российских С-400 Украине

Bloomberg: Турции важнее сохранить российские С-400, чем купить истребители F-35

Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

В статье украинского портала Defence Express утверждалось, что Турция якобы может передать Украине российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». Данная информация не нашла официального подтверждения.

В публикации, датированной 4 февраля, не был указан источник изложенных сведений — текст является аналитическим, автор основывался исключительно на собственных рассуждениях. В качестве возможной предпосылки подобного решения журналист назвал высказывание замгоссекретаря США Виктории Нуланд — в конце января она сообщила, что Вашингтон согласится на возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 при условии «решения вопроса» с купленными у России С-400. По мнению автора Defence Express, отказ от «Триумфа» будет означать его передачу Украине, «как это предлагали американцы еще в 2023 году».

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В действительности никаких подобных официальных заявлений в Турции сделано не было. Напротив, 5 февраля министр иностранных дел Хакан Фидан дал понять, что Анкаре важнее сохранить российскую систему противовоздушной обороны, нежели чем купить истребители F-35. Агентство Bloomberg назвало это высказывание очередным отказом Турции от предложения Вашингтона.

При этом еще в марте 2022 года, спустя месяц после начала российской СВО на Украине, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что тема поставок С-400 на Украину закрыта. По словам турецкого лидера, это вооружение, закупленное ранее у Москвы, сейчас находится в собственности Анкары и не может быть передано другому государству.

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Кроме того, в мае прошлого года в СМИ также появилась информация о том, что США предлагали отправить комплексы «Триумф» Киеву, однако Турция отказалась — об этом рассказал бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. «По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?» — отметил он. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара несколько раз получала предложения от Вашингтона по С-400, однако ответила отказом.

Наконец, известно, что условия заключенного между Россией и Турцией договора на поставку вооружения запрещают их перепродажу третьей стороне без согласия страны-производителя. Утверждения, что российские ЗРК С-400 могут быть переданы Украине, получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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