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09:44, 6 февраля 2024Наука и техника

Объяснены неврологические последствия вирусных инфекций

Неврологию при вирусных инфекциях объяснили реакцией иммунитета

Изображение: Pixabay

Ученые Университета Макмастера объяснили механизм, который несет ответственность за неврологические повреждения при вирусных инфекциях. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, за этим стоят не сами вирусы, а реакции иммунной системы.

В ходе лабораторных испытаний специалисты, как и ожидалось, обнаружили Т-клетки, специфичные для вируса Зика и предназначенные для уничтожения инфицированных клеток. Однако также было выявлено, что некоторые клетки — NKG2D+CD8+ Т-клетки — не функционировали как нормальные Т-клетки и истребляли множество незараженных клеток.

Агрессивная реакция является последствием того, что организм вырабатывает большое количество воспалительных белков, называемых цитокинами, которые в умеренных количествах помогают координировать иммунную реакцию в борьбе с инфекцией. При избытке цитокинов возникает неспецифическая активация иммунных клеток, что, в свою очередь, приводит к побочному повреждению нервных клеток.

Ученые также продемонстрировали на животной модели, что антитела, которые проходят клинические испытания, могут полностью блокировать нейротоксичный эффект и лечить неврологические повреждения при вирусной инфекции.

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      Александр Еникеев
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