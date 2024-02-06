Вопрос о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Украине приостановили

Адвокат Рубилар: Аргентина приостановила вопрос о выдаче россиянина Украине

Рассмотрение вопроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина по требованию Украины приостановили до момента, пока не будет принято решение о предоставлении ему убежища. При этом вероятность экстрадиции мужчины низкая, об этом заявил адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар, передает ТАСС.

«Технически рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу. В моей практике есть запрос об убежище, рассматриваемый с 2012 года», — привел пример адвокат.

По его словам, Киев предъявил слишком расплывчатое обвинение, пытаясь добиться выдачи россиянина из Аргентины. «Оно должно быть очень конкретным, а тут используются громкие слова, говорится о чем-то чрезвычайно тяжком, корыстных мотивах, что не имеет реального значения», — добавил Рубилар.

Адвокат подчеркнул, что в роду Чуркина есть аргентинцы, поэтому он попросил гражданство Аргентины. Его отпустили в международном аэропорту Эсейсы после задержания под подписку о невыезде вместо ареста и помещения в тюрьму.

Полиция Аргентины задержала россиянина 30 января по запросу Киева. Его защита подала прошение о политическом убежище с аргументом, что его обвиняют «в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения».