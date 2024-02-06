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12:38, 6 февраля 2024Россия

ВСУ ударили по центру российского села в приграничном регионе

Губернатор Богомаз: ВСУ ударили по центру села в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру села Сушаны Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Названный губернатором населенный пункт находится примерно в полутора километрах от российско-украинской границы.

При атаке никто не пострадал, подчеркнул Богомаз. Он добавил, что в результате обстрела было частично нарушено энергоснабжение. На месте ЧП работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об упавшем на территорию села Вознесеновки украинском беспилотнике. Летательный аппарат сдетонировал, повредив здание склада. Пострадавших нет. Перед этим беспилотник ВСУ взорвался еще в одном населенном пункте Белгородской области — городе Губкине.

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      Алан Босиков
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