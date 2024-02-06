Россиянам раскрыли приводящую к простудам распространенную ошибку

Врач Продеус заявил, что волосы в носу защищают от инфекций и аллергенов

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл распространенную ошибку, которая приводит к простудам. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус предостерег россиян от удаления волос из носа. Он заявил, что волосы в носу защищают человека от инфекций и аллергенов.

По словам врача, было проведено исследование, которое показало, что у тех, кто удаляет волосы из носа, чаще развиваются простудные заболевания и аллергии, чем у тех, кто не делает этого.

Ранее Продеус предупредил, что обезжиренный творог повышает риск развития сахарного диабета. Также телеведущий рассказал, является ли жирный творог полезным.

Перед этим Продеус назвал неочевидный способ улучшить иммунитет. Он сообщил, что правильная гигиена полости рта уменьшает количество опасных бактерий в организме.