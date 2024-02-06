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08:05, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Журналиста Карлсона пригласили в Крым

Депутат Гемпель пригласил журналиста Карлсона посетить Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник пригласил Карлсона в Крым, чтобы посмотреть, как «динамично развивается полуостров и познакомиться с живущими тут людьми». «У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов», — подчеркнул Гемпель.

Также ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пригласил американского миллиардера Илона Маска посетить полуостров с ознакомительным визитом.

В июне 2023 года внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль, признался, что не исключает возможности в будущем посетить Крым.

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      Юлия Мискевич
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