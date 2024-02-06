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08:02, 6 февраля 2024Из жизни

Звуки секса во время церковных служб помогли закрыть бордель

Фото: Pxhere

В США звуки из «массажного салона» начали прерывать богослужения в местной церкви. Об этом пишет New York Post.

Полиция Сан-Диего начала расследования после многочисленных жалоб в одном из районов города на сексуальные звуки из массажного салона Ocean Spa Massage Parlor, а также на то, что люди поблизости с ним занимаются сексом в автомобилях. Последней каплей для полицейских стали сообщения, что звуки слышны во время церковной службы.

Правоохранители быстро выяснили, что сотрудники предлагают всем клиентам салона услуги сексуального характера. Они также нашли около 1,3 тысячи объявлений за последние пять лет, согласно которым на месте салона располагался бордель.

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В итоге Ocean Spa Massage Parlor удалось закрыть, четырех сотрудников арестовали за проституцию. Владелец салона должен выплатить городу около 100 тысяч долларов (примерно девять миллионов рублей) в виде штрафов и судебных издержек.

Ранее работницы борделя в американском городе Лас-Вегас пожаловались на напряженный график перед Новым годом. По их словам, во время праздников им приходится нелегко, поскольку есть люди, которые считают секс-услуги отличным подарком на Рождество.

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      Антонина Черташ
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