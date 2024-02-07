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04:30, 7 февраля 2024Ценности

20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде в сериале

Кадр: @appletv

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в сериале «Палм-Рояль» в откровенном наряде. Соответствующий трейлер опубликован на YouTube-канале Apple TV.

20-летняя знаменитость предстала перед камерой в разноцветном костюме с бахромой, который состоял из бра и коротких шорт. Образ телезвезды дополнил массивный головной убор с перьями, а также красный шлейф и множество аксессуаров. Среди прочего на лицо манекенщицы нанесли яркий макияж, а губы накрасили красной помадой.

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Известно, что выход комедийного сериала, основанного на романе Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог», запланирован на 20 марта. Помимо Гербер, в нем снимались Кристен Виг, Рики Мартин и Лора Дерн.

В сентябре 2023 года Кайя Гербер снялась топлес для журнала Who What Wear. Тогда манекенщица предстала перед камерой в монохромном черном наряде бельгийского бренда Ann Demeulemeester, который состоял из атласной юбки длины макси и объемной накидки из кудрявого меха.

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      Карина Черных
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