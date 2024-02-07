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09:09, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал десятки миллионов просмотров

Анонс интервью Карлсона с Путиным за 11 часов превысил 55 миллионов просмотров

Фото: Marco Bello / Reuters

Видео на странице в соцсети X (бывшая Twitter) американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона, в котором тот анонсирует интервью с президентом России Владимиром Путиным, за 11 часов набрало десятки миллионов просмотров.

Карлсон опубликовал ролик, в котором объявил о грядущей беседе с российским лидером, примерно в 22 часа по московскому времени во вторник, 6 февраля. Около 9 часов по московскому времени в среду, 7 февраля, число просмотров видео превысило 55 миллионов.

Пользователи платформы также поставили посту более 391 тысячи лайков. Кроме того, он набрал порядка 36 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что Карлсон записал видеообращение об интервью с Путиным из Москвы на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя. Он пояснил, что решил поговорить с президентом РФ, потому что большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине. Кроме того, телеведущий пообещал выложить интервью без монтажа.

Журналист также заявил, что американские власти дважды пытались сорвать его беседу с Путиным. Белый дом позднее опроверг эти обвинения.

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