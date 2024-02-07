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16:24, 7 февраля 2024Экономика

Сотрудники крупнейшей авиакомпании Европы решили устроить забастовку

Welt: сотрудники авиакомпании Lufthansa решили устроить 27-часовую забастовку

Фото: Malte Ossowski / Sven Simon / Globallookpress.com

Сотрудники наземных служб авиакомпании Lufthansa решили устроить 27-часовую забастовку. Об этом со ссылкой на представителей профсоюза Verdi сообщает Die Welt.

Из-за забастовки наземного персонала крупнейшей авиакомпании Европы с утра среды 7 февраля отменили порядка тысячи рейсов (около 80-90 процентов всех вылетов), что затронет более ста тысяч пассажиров. Клиентам предложили воспользоваться железнодорожным транспортом или перебронировать билеты через lufthansa.com, приложение для клиентов или сервисный центр. Протесты закончатся в четверг, однако полностью авиасообщение нормализуется лишь в пятницу, 9 февраля.

Персонал требует увеличить зарплаты на 12,5 процента, до уровня не менее 500 евро в месяц. Также профсоюз требует выплаты единой компенсационной премии по инфляции в размере трех тысяч евро.

В последние дни фермеры Евросоюза устраивают массовые акции протеста. Одними из первых начали забастовки французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа, чтобы показать, что без них столица себя не прокормит.

Аграрии выступают против ввоза дешевых украинских товаров, которые дестабилизируют рынок. Однако в Еврокомиссии причиной протестов назвали Россию и изменения климата. По словам руководителя органа Урсулы фон дер Ляйен, фермеры первыми ощущают на себе инфляцию и подорожание энергии и удобрений.

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      Вячеслав Агапов
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