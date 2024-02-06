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12:03, 6 февраля 2024Мир

Глава Еврокомиссии увидела вину России в забастовках европейских фермеров

Глава ЕК фон дер Ляйен: изменение климата и РФ виноваты в забастовках фермеров

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала изменение климата и Россию причинами проблем европейских фермеров, из-за которых те вышли на забастовки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЕК, фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата, так как засухи и наводнения губят их урожаи и домашний скот. «Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений», — добавила она.

В последние дни фермеры из разных стран Евросоюза начали проводить акции протеста. Одними из первых забастовали французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин указал, что фермеры в Евросоюзе протестуют из-за больших убытков, которые они понесли в результате некоторых изменений в аграрной политике Евросоюза.

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      Варвара Кошечкина
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