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09:01, 7 февраля 2024Путешествия

Блогер зашел в магазин в Монголии и удивился обилию консервов из России

Фото: NikomMaelao Production / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в Монголии, зашел в местный магазин и удивился обилию отечественных продуктов. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что российские продукты составляют почти треть ассортимента в монгольских магазинах. Особенно популярны, по его словам, рыбные консервы.

«Видимо, монголы очень любят эти наши консервы, учитывая, что своего выхода к морю в Монголии нет, а значит, нет и своей рыбы», — предположил путешественник.

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Блогер также поразился, что в Монголии много российской тушенки. Он признался, что ни разу не встретил этот продукт местного производства.

«Вот уж что для меня оказалось действительно удивительным, учитывая, что скот и мясо — стратегический продукт для Монголии, которого она производит больше, чем что-либо другое в своей стране», — написал россиянин.

Кроме того, путешественник отметил, что в магазине нашлись и российские крупы, а также растительное масло и приправы.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил несколько вещей, поразивших его во время поездки по Монголии. В частности, он удивился дорожным знакам, которые устанавливают в степи, где совсем нет дорог.

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      Алина Черненко
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