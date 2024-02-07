Блогер зашел в магазин в Монголии и удивился обилию консервов из России

Российский тревел-блогер побывал в Монголии, зашел в местный магазин и удивился обилию отечественных продуктов. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что российские продукты составляют почти треть ассортимента в монгольских магазинах. Особенно популярны, по его словам, рыбные консервы.

«Видимо, монголы очень любят эти наши консервы, учитывая, что своего выхода к морю в Монголии нет, а значит, нет и своей рыбы», — предположил путешественник.

Блогер также поразился, что в Монголии много российской тушенки. Он признался, что ни разу не встретил этот продукт местного производства.

«Вот уж что для меня оказалось действительно удивительным, учитывая, что скот и мясо — стратегический продукт для Монголии, которого она производит больше, чем что-либо другое в своей стране», — написал россиянин.

Кроме того, путешественник отметил, что в магазине нашлись и российские крупы, а также растительное масло и приправы.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил несколько вещей, поразивших его во время поездки по Монголии. В частности, он удивился дорожным знакам, которые устанавливают в степи, где совсем нет дорог.