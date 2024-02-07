Британский посол посетил Ельцин-центр

Ura.ru: британский посол Кейси посетил Ельцин-центр в Екатеринбурге

Прибывший с неофициальным визитом в Екатеринбург британский посол Найджел Кейси посетил Ельцин Центр. Для него была организована экскурсия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, что в музее посла сопровождал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Предположительно, экскурсовод рассказывала иностранным гостям об эпохе правления Бориса Ельцина, о том, как он стал президентом и других исторических фактах.

Визит британского посла носит частный характер. Подробности его программы на Урале не раскрывались.

Ранее бывший советник, политолог Сергей Станкевич рассказал, что первый президент России Борис Ельцин допускал возможное вступление страны в НАТО.

До этого архив национальной безопасности США рассекретил стенограмму переговоров бывшего президента России с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году. Согласно документу, российский лидер заявил, что при расширении НАТО Москву следует принять в альянс первой, а за ней последуют другие государства из Центральной и Восточной Европы.